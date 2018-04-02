Samsun'da genç çift uyuşturucudan tutuklandı

Samsun'da polis ekiplerinin peşinde olduğu bir çocuk annesi 17 yaşında S.K.'nın çantasından 21 adet uyuşturucu hap çıktı. Ekiplerin yaptığı ev baskınında ise bonzai bulundu. Genç kadın ve 29 yaşındaki eşi Hami K. tutuklandı.

TUTUKLANDILAR

Narkotik Şubesindeki sorgulanması tamamlanan Hami K. ile Çocuk Şube Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan karı-koca bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

Savcı tarafından ifadesi alınan çift tutuklanmaları talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildiler. Nöbetçi mahkemeye ifade veren S.K. ile kocası Hami K., "uyuşturucu ticareti" suçundan tutuklanarak Samsun Kapalı Cezaevine gönderildi.