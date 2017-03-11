taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
89.611
USD
3,7313
EURO
3,9853
ALTIN
144,48
PETR
51,2400

Samsun’da genç kız ölü bulundu

İlkadım ilçesi Hastane Mahallesi'nde bir genç kızın cesedi bulundu

11.03.2017 - 01:19
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa

Nişanlı olduğu öğrenilen 25 yaşındaki Elif Tiryaki, arkadaşı tarafından evde hareketsiz yatarken bulununca durum polise ve sağlık ekiplerine haber verildi. Eve giden 112 Acil Servis ekipleri genç kızın hayatını kaybettiğini belirledi. Elif Tiryaki’nin ölümü şüpheli bulundu ve cenazesi kesin ölüm sebebinin tespiti için otopsi yapılmak üzere Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Soruşturma devam ediyor.

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Cumhurbaşkanı Erdoğan Nihat Hoca'yı YÖK'e atadı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Nihat Hoca'yı YÖK'e atadı

53
Bakan Soylu: Çocuklarımızı heder etmeye çalışıyorlar

Bakan Soylu: Çocuklarımızı heder etmeye çalışıyorlar

25
Tuncay Özkan: Fetullah Gülen senin derini yüzeceğim dedi

Tuncay Özkan: Fetullah Gülen senin derini yüzeceğim dedi

0
Almanya’da Bakan Kaya'nın toplantısı da iptal edildi

Almanya’da Bakan Kaya'nın toplantısı da iptal edildi

5
Anayasa Mahkemesinden AIDS'li işçiye tazminat

Anayasa Mahkemesinden AIDS'li işçiye tazminat

0
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM