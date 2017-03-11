Samsun’da genç kız ölü bulundu

Nişanlı olduğu öğrenilen 25 yaşındaki Elif Tiryaki, arkadaşı tarafından evde hareketsiz yatarken bulununca durum polise ve sağlık ekiplerine haber verildi. Eve giden 112 Acil Servis ekipleri genç kızın hayatını kaybettiğini belirledi. Elif Tiryaki’nin ölümü şüpheli bulundu ve cenazesi kesin ölüm sebebinin tespiti için otopsi yapılmak üzere Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Soruşturma devam ediyor.