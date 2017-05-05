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Samsun'da hesaba itiraz kavgası

Samsun'da restoranda hesaba itiraz yüzünden çıkan kavgada Harun Vural'ın altı yerinden bıçakla yaralanmasıyla ilgili 3 kişi gözaltına alındı

05.05.2017 - 15:21
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Kale Mahallesi Kurtuluş Yolu üzerinde bir restoranda meydana gelen olayda, restoranda hesaba itiraz yüzünden kavga çıktı.

KARIN VE KALÇA KISMINDAN 6 KEZ BIÇAKLANDI

Kavgada Harun Vural boyun, karın ve kalça kısmından 6 kez bıçaklandı. Yaralı ambulansla hastaneye kaldırılırken, bıçağı kullandığı iddia edilen Umutcan A. (21) ile kavgaya karışan Ertuğrul K. (19) ve Aykut A. (20) gözaltına alındı.

Polisteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.
Samsun'da hesaba itiraz kavgası

Samsun'da hesaba itiraz kavgası

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