Samsun'da hesaba itiraz kavgası

Kale Mahallesi Kurtuluş Yolu üzerinde bir restoranda meydana gelen olayda, restoranda hesaba itiraz yüzünden kavga çıktı.

KARIN VE KALÇA KISMINDAN 6 KEZ BIÇAKLANDI

Kavgada Harun Vural boyun, karın ve kalça kısmından 6 kez bıçaklandı. Yaralı ambulansla hastaneye kaldırılırken, bıçağı kullandığı iddia edilen Umutcan A. (21) ile kavgaya karışan Ertuğrul K. (19) ve Aykut A. (20) gözaltına alındı.

Polisteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

