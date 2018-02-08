taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
115.023
USD
3,8090
EURO
4,6748
ALTIN
160,75
PETR
64,7700

Samsun’da hükümlüler fidan dikti

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ile Samsun Orman İşletme Müdürlüğü işbirliğinde “Geleceğe mirasın bir fidan olsun” sloganıyla 2 bin 500 adet fidan dikimi gerçekleştirildi

İHA | 08.02.2018 - 16:38..
  1. Haberler
  2. İç Haber

Samsun’da denetimli serbestlikten yararlanan hükümlüler ve yükümlülerle, Atakum ilçesi Kamalı Mahallesi’nde bulunan Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü Hatıra Ormanı’na, yaklaşık 2 bin 500 adet ıhlamur fidanı dikildi.

Fidan dikimi yapan hükümlü ve yükümlülere, Samsun Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Yavuz da eşlik etti.

Samsun’da hükümlüler fidan dikti

"DİKİM ÇALIŞMALARINA DEVAM EDECEĞİZ"

Fidan dikim programı hakkında bilgi veren Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürü Şaziye Ateş, “Toplamda 450 bin metrekarelik alanda ağaçlandırma çalışması yapılmaktadır. Bunun ilk etabında 40 bin metrekarelik alana ıhlamur fidanı dikimi gerçekleştireceğiz. 5 yıllık bir zaman diliminde de ağaç dikimi çalışmalarına devam edeceğiz. Bugün buraya hükümlü ve yükümlü olan arkadaşlarımızla beraber toplamda 2 bin 500 adet ıhlamur fidanı dikeceğiz. Hükümlü arkadaşlarımızı ağaçların dikimini ve bakımını üstlenerek hem doğaya hem de topluma faydalı bir iş yapmış oluyorlar. Bu vesileyle de cezalarını infaz etmiş oluyorlar.” dedi.

Hükümlüler ise fidan dikimi yaparak huzurlu ve mutlu olduklarını dile getirdi.

Samsun’da hükümlüler fidan dikti

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Başbuğ: Mücadele içindeyken bu açıklamalar olmaz

Başbuğ: Mücadele içindeyken bu açıklamalar olmaz

137
E-Devlet soyağacı sorgulama

E-Devlet soyağacı sorgulama

119
Kaçak elektriği kesmesinler diye eylem yaptılar

Kaçak elektriği kesmesinler diye eylem yaptılar

555
ABD'den Münbiç'e medya destekli çıkartma

ABD'den Münbiç'e medya destekli çıkartma

151
Şahan Gökbakar'ın film galasına giden olmadı

Şahan Gökbakar'ın film galasına giden olmadı

68
3. Köprü'ye proje çizen 3 mimar meslekten men edildi

3. Köprü'ye proje çizen 3 mimar meslekten men edildi

125
Beşiktaş'ın önünde zorlu bir fikstür var

Beşiktaş'ın önünde zorlu bir fikstür var

79
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM