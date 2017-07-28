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Samsun'da iki çocuk boğuldu

Samsun'un Bafra ilçesine piknik yapmak için giden Kur'an kursu öğrencilerinden ikisi, boğularak hayatını kaybetti.

28.07.2017 - 06:28
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Atakum ilçesinde bir özel öğrenci yurdunda yaz Kur'an kursu eğitimi alan öğrencilerden oluşan 90 kişilik grup, gezi ve piknik amacıyla Bafra ilçesine gitti. İlçenin Koşu Mahallesi'nde bulunan sahil şeridine gelen grup, burada serinlemek için denize girdi.

DALGARLARA KAPILDILAR

Öğrencilerden Mehmet Reşit Kaçkar (16) ve Salih Karabulut (15) bir anda dalgalara kapıldı. Durumu fark eden vatandaşlar ve hocaları tarafından sudan baygın halde çıkartılan iki öğrenci, olay yerine gelen hava ambulansı ve 112 Acil Servis ekiplerince çevrede bulunan hastanelere sevk edildi.

Arkadaşlarının boğulduğunu gören Ömer F.Ş. de (15) sinir krizi geçirerek hastaneye kaldırıldı.

Öğrencilerden Kaçkar ve Karabulut tedavi gördükleri hastanede yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

2 KİŞİYE GÖZALTI

Samsun Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, olayla ilgili adli ve idari tahkikat başlatıldığı, yurt yöneticisi ve sorumlu iki kişi hakkında gözaltı kararı verildiği belirtilerek, ihmal ve kusuru olanlar hakkında soruşturmanın devam edeceği bildirildi.

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