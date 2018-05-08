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Samsun'da iki FETÖ üyesi tahliye edildi

Samsun'da FETÖ soruşturması kapsamında yargılanan 3 kişi 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı, yattıkları süre göz önünde bulundurulup tahliye edildiler.

İHA | 08.05.2018 - 19:22..
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Samsun'da iki FETÖ üyesi tahliye edildi

Samsun'da FETÖ-PDY soruşturması kapsamında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan haklarında dava açılan 3 ayrı kişinin yargılanmaları sona erdi.

TAHLİYE EDİLDİLER

Samsun 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen 3 ayrı davada, tutuklu olarak yargılanan Neşe Dalgıç ve Recep Güler ile tutuksuz yargılanan İdris Akkan, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlarından 6 yıl 3'er ay hapis cezasına çarptırıldılar.

Mahkeme, kararla birlikte Neşe Dalgıç ve Recep Güler'in tutukluluk süresini göz önünde bulundurarak tahliyelerine karar verdi.

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