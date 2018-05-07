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Samsun'da iki kardeş ölü bulundu

Samsun'un Atakum ilçesinde yaşayan Cihat Balcı ile kardeşi Metehan Balcı kardeşler, evlerinde ölü bulundular.

İHA | 07.05.2018 - 01:43..
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Ayvacık'taki evlerinden Atakum'daki evlerine giden 25 yaşındaki Cihat ve 21 yaşındaki Metehan Balcı kardeşler, geceyi evde geçirdiler. Ailesinin geldiği evde kapıyı kimse açmayınca çilingirle içeri girdiler.

Samsun'da iki kardeş ölü bulundu

ANNE BABA ÇOCUKLARINI ÖLÜ BULDU

Cihan Balcı ile Metehan Balcı’nın anne-babası çocuklarının yanlarına geldiler. Evin kapısını açan olmayınca çilingir yardımıyla kapıyı açtıklarında korkunç manzara ile karşılaştılar.

Metehan Balcı ile Cihat Balcı’nın cesedi ile karşılaşan aile olayı polise haber verdiler. Cihat Balcı ve Metehan Balcı’nın zehirlenmiş olabileceği tahmin ediliyor.

Kardeşlerin cenazeleri kesin ölüm sebebinin tespiti için otopsi yapılmak üzere Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Samsun'da iki kardeş ölü bulundu


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