Şerif Eroğlu (20) idaresindeki 55 H 7417 plakalı otomobil, Ilıca Mahallesi mevkisinde Leyla Temur'un (45) kullandığı 55 BA 285 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, sürücüler ile Ali Demircan (20), Mehmet Yurduseven (20), Azize (18), Ayşe (21), Songül (14) ve Melih Mert Temur ile Musa Oruç (20), Şerif Akça (33) ve Ferdi Demircan (20) yaralandı.

Samsun'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü 10 yaralı VİDEO



BİR KİŞİ HASTANEDE CAN VERDİ

112 Acil Servis ekiplerince Havza Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Şerif Akça, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Samsun'daki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralıların tedavileri sürüyor.