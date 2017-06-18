Samsun'da intihar etmek isteyen genci polis ikna etti

Samsun'da 19 yaşındaki O.H., 5 katlı binanın çatısına çıktı. Çevredekilerin durumu farketmesi üzerine olay yerine polis ve itfaiye çağrıldı.
ŞİŞME YATAK AÇTILAR
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, aşağıda şişme yatak açtı. Resmi polislerin ikna etme çabaları sonuçsuz kalınca olay yerine müzakereci polis çağrıldı.
"NİYE ÖLMEK İSTEDİN"
Yaklaşık 1.5 saat süren konuşmasının sonunda müzakereci polis, O.H:'yi intihar girişiminden vazgeçirerek indirdi. Gazetecilerin "Niye ölmek istedin?" sorusuna O.H., "Cenneti gördüm onun için" yanıtını verdi.
O.H., hastanede alınan sağlık raporunun ardından ifadesi alınmak üzere Samsun İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.