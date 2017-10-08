Samsun'da kaçak sigara ve içki operasyonu

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, aldıkları istihbarat doğrultusunda İlkadım ilçesi Fatih ve Çatalarmut mahallerindeki iki eve operasyon düzenledi.

1 KİŞİ TUTUKLANDI

İkametlerde yapılan aramada 18 bin 349 paket kaçak sigara ile 378 şişe kaçak içki ele geçirildi. Operasyonda Süleyman Ö. (20) ile Hakan Y. (17) gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Süleyman Ö, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Çocuk Şube Müdürlüğüne teslim edilen Hakan Y'nin ise işlemleri sürüyor.