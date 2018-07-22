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Samsun'da kaçan angus 1 kişiyi yaralayıp denize atladı

Uruguay'dan getirilen anguslardan biri önce sahildeki kişiyi yaraladı ardından da denize atladı. Angus boğularak denizde can verdi.

DHA | 22.07.2018 - 14:11..
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Uruguay'dan 20 bin angusla yola çıkıp, 19 Temmuz akşamı Samsun Limanı'na yanaşan gemideki hayvanların indirilmesi sırasında anguslardan biri iskeleye düştü.

Samsun'da kaçan angus 1 kişiyi yaralayıp denize atladı

DENİZE ATLADI

Kaçan angus, limandan çıkıp, doğu park sahilinde piknik yapan insanların üzerine saldırdı. Büyükşehir Belediye Zabıta görevlileri angusu yakalamak için peşine düştü.

Zabıta ekibinden Hamza Keskin'e saldıran angus, ardından bir vatandaşı yaraladıktan sonra, park halindeki araçlara yöneldi. İki araca da zarar veren hayvan, denize atladı.

Samsun'da kaçan angus 1 kişiyi yaralayıp denize atladı

DENİZDE 1,5 SAAT KALDI

Angus sahilden uzaklaşırken, ihbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 1,5 saat denizde kalan angusun, gücü tükenince boğuldu.

Samsun'da kaçan angus 1 kişiyi yaralayıp denize atladı

VİNÇLE SUDAN ÇIKARILDI

Sahil Güvenlik Komutanlığı, Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri ve cankurtaranlar tarafından kıyıya çekilen angus, vinçle sudan çıkarıldı. Murdar olmaması için kesilen angusun etleri, hayır kurumlarına dağıtılacağı bildirildi.
Samsun Büyükşehir Belediyesi Zabıta görevlisi Hamza Keskin, "Hayvan önce bize saldırdı, ardından da bir vatandaşı ezmiş, hastaneye kaldırmışlar. 2 araca da zarar verdi. Hdenizde çok açıldı. Biz de hayvanı bağlayıp kıyıya getirdik. Hayvan mundar olmasın diye kesmemiz gerekiyordu." dedi.

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