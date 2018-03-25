Samsun'da kaçırılmak istenen genç kızı polis kurtardı

Fatih Mahallesi Büyükpark önünde meydana gelen olayda, E.D.(20) isimli genç kızı, A.D.(30) ve A.Ö.(28) isimli şahıslar zorla otomobile bindirerek olay yerinden uzaklaştılar. Olayı gören bir ihbarcının 155’i arayarak aracın plakasını bildirmesi üzerine harekete geçen polis ekipleri kısa sürede otomobili Aktekke yolunda takibe aldı.

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ARAÇTA YARI BAYGIN HALDE BULUNDU

’Dur’ ihtarına uymayan otomobili kovalamaca sonunda durduran ekipler, şahısları ifadeleri alınmak üzere emniyete götürdüler. Otomobilde yarı baygın vaziyette bulunan E.D. ise olay yerine çağrılan ambulansla Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan tedavisinin ardından polis ekipleriyle birlikte karakola giden E.D., şahıslardan şikayetçi oldu.

Genç kızın şikayetçi olduğu şahıslar emniyetteki ifadelerinin ardından nöbetci cumhuriyet savcısının talimatıyla ikmalen getirilmek üzere serbest bırakıldılar.