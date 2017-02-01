Samsun'da kar, yıllar sonra 40 santimetre ölçüldü

Kent genelinde 3 gündür etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiliyor. Ulaşımda aksamalara yol açan kar yağışı nedeniyle tramvay seferleri de yapılamıyor. Trafiğe kar lastiği ve zincirsiz çıkan sürücüler yollarda zor anlar yaşadı.

40 SANTİMETREYE ULAŞTI

Samsun Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri tarafından ana yolların ulaşıma açık tutulması için çalışmalar sürdürülüyor. AA muhabirinin Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü yetkililerinden edindiği bilgiye göre, kent merkezinde kar kalınlığı 40 santimetreye ulaştı.

KAR KALINLIĞI 1960 YILINDAN BU YANA 40 SANTİMETRE OLARAK ÖLÇÜLDÜ

Kent merkezine 1960 yılında 76 santimetre olarak ölçülen kar kalınlığının ardından bu yıl 40 santimetreye ulaşan kar kalınlığı, son 57 yılın en yüksek seviyesi olarak kayıtlara geçti. Kentte 2008 yılında ise kar kalınlığı, 34 santimetreye ulaşmıştı. Kar kalınlığı yüksek kesimlerde bir metre 40 santim, Ladik Kayak Merkezi'nde ise 90 santimetre olarak ölçüldü.

İl Afet ve Acil Durum Merkezinden yapılan açıklamada ise Samsun Port Limanı'nda sisin görüşü azaltmasından dolayı gemi trafiğine zaman zaman ara verildiği, Yeşilyurt ve Toros iskelelerinin kötü hava koşulları nedeniyle gemi trafiğine kapalı olduğu belirtildi.

Samsun Çarşamba Havalianı'nda da yoğun kar yağışı nedeniyle Ankara ve İstanbul'a yapılacak 8 seferin i̇ptal edi̇ldi̇ği bildirildi.