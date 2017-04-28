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Samsun'da kaymakamlık köpeği, muhtarı ısırdı

Bafra ilçesinde Muhtarlar Derneği Başkanı Salih Zeki Nayır'a, kaymakamlığa ait kangal cinsi köpek saldırdı.

28.04.2017 - 11:28
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Dün akşam Samsun'un Bafra İlçesi'nde Kaymakamlık evinin önünde meydana gelen olayda, yeni seçilen Bafra Muhtarlar Derneği Başkanı Salih Zeki Nayır ve bir kaç muhtar bir araya gelerek Kaymakam Ali Fuat Türkel'in evine gitti.

KAYMAKAMLIĞIN BAHÇESİNDEKİ KANGAL MUHTARA SALDIRDI

Ancak Kaymakamlık bahçesindeki kangal cinsi köpek, muhtar Nayır'a saldırdı. Başından ve burnundan yaralanan Muhtarlar Derneği Başkanı Nayır, önce Bafra Devlet Hastanesi'ne ardından da Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesine sevk edildi. Sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Samsun'da kaymakamlık köpeği, muhtarı ısırdı

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