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Samsun'da Kılıçdaroğlu'nun afişine saldırı

Çarşamba ilçesinde bir üst geçide CHP İl Başkanlığı tarafından asılan bez afişte Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafındaki yüz kesildi.

21.03.2017 - 11:18
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Bugün Ordu'dan karayolu ile Samsun'a gelerek bir dizi programlara katılacak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu için İl Başkanlığı tarafından bir afiş hazırlandı. Çarşamba İlçesi'ndeki bir üst geçide asılan CHP Genel Başkanı Kılıçdaoğlu'nun da fotoğrafının yer aldığı 'Sayın Genel Başkanım Hoşgeldiniz' yazılı afiş, kimliği belirsiz kişilerce kesildi. Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafındaki yüzü kesilen afiş, partililer tarafından kaldırıldı.

Samsun'da Kılıçdaroğlu'nun afişine saldırı

"KORKU VE ENDİŞENİN RESMİ BUDUR"

CHP Çarşamba İlçe Başkanı Süleyman Bilici, şöyle dedi: "Genel başkanımızın demokrasi içerisinde sürdürdüğü referandum sürecinde evet-hayır çalışmalarında siyasetin öfke ve ayrışmaya dönüştüğü, insanlara ikilem yaşatarak saldırganlaştırdığı bu tabloyla ortaya koyulmuştur. Referandum sürecinin rejim değişikliği ile insanların ne hale gelebileceği şimdiden net görülmektedir. Bu da demektir ki referandum sürecinde dahi fikrini savunmaya tahammül edemeyen korkak ve hainler, bugün genel başkanımızın afişinde bulunan fotoğrafında baş kesiyorsalar, yarın şahsına veya milletimize nasıl bir tavır sergileyecekleri veya girişimde bulunacakları bu şekilde net görülmektedir. En başta lider siyasetçilerden başlayarak herkes üstüne düşen görevi demokrasi ve özgürlükler çerçevesinde, kanunlara uyarak yerine getirmelidir. Çarşamba Kaymakamı, Çarşamba İlçe Emniyeti’ni ve Çarşamba Adliyesi’ni bu hain saldırıyı gerçekleştiren kişi veya kişileri bularak gereken cezayı vermesini bekliyoruz. 15 Temmuz ihaneti ve saldırısından sonra, böylesi saldırının gelecek için yaşanan korku ve endişenin resmi budur."

Samsun'da Kılıçdaroğlu'nun afişine saldırı

Samsun'da Kılıçdaroğlu'nun afişine saldırı

Samsun'da Kılıçdaroğlu'nun afişine saldırı

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