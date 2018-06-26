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Samsun'da kızlar arasında bıçaklı 'bakışma' kavgası

Samsun'da genç bir kız yolda karşılaştığı başka bir kızla bakışma konusunda tartıştı, ardından da bıçaklayarak yaraladı.

İHA | 26.06.2018 - 20:01..
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İlkadım ilçesi 19 Mayıs Mahallesi Atatürk Bulvarı Bölge İdare Mahkemesi arkasında 18 yaşındaki Yonca S. ile 22 yaşındaki Asena Ç. arasında sokakta yürürlerken karşılaşınca "neden bakıyorsun" meselesi yüzünden tartışma çıktı.

KARNINDAN BIÇAKLADI

Tartışmanın ardından Yonca S., bıçakla Asena Ç.’ye saldırarak genç kızı karnından bıçakladı. Ağır yaralanan Asena Ç. özel bir araçla Gazi Devlet Hastanesine kaldırılarak ameliyata alındı.

Samsun'da kızlar arasında bıçaklı 'bakışma' kavgası

HAYATİ TEHLİKESİ BULUNUYOR

Bafra ilçesinden arkadaşları ile birlikte gezmek için Samsun’a geldiği öğrenilen Asena Ç.’nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Yolca S. olaydan sonra kaçtı.

Polis, Kışla Mahallesi’nde park içinde 2 bayanı fark etti ve şüphe üzerine kimlik soruşturması yapınca bıçaklama olayına karışan Yonca S. gözaltına alındı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosundan sorgulanan Yonca S., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

Samsun'da kızlar arasında bıçaklı 'bakışma' kavgası

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