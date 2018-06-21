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Samsun’da konut satışı yüzde 11,2 arttı

Samsun’da Mayıs ayında konut satışı bir önceki yılın aynı ayına oranla yüzde 11,2 oranında artarak 2 bin 120 oldu.

İHA | 21.06.2018 - 09:09..
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gs

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Samsun Bölge Müdürlüğü tarafından, Mayıs ayı konut satışlarıyla ilgili açıklama yapıldı.

SAMSUN 17'NCİ SIRADA

2018 yılının Mayıs ayı içerisinde yapılan konut satışlarını kamuoyu ile paylaşan TÜİK açıklamasında, "2018 yılı Mayıs ayı itibariyle Samsun’daki toplam konut satışları bir önceki yılın aynı ayına oranla yüzde 11,2 oranında artarak 2 bin 120 adet oldu. Samsun 2 bin 120 adet konut satışı ile Türkiye genelindeki toplam konut satışlarında yüzde 1,8’lik pay alarak 17. sırada yer aldı." ifadelerini kullandı.

679 ADET İPOTEKLİ KONUT SATILDI

İpotekli konut satışları hakkında da bilgi veren TÜİK, Mayıs ayı içerisinde Samsun’da satılan konutların yüzde 32’sinin ipotekli olduğunu açıklayarak, Samsun’da Mayıs ayı içerisinde satılan ipotekli konut sayısının 679 adet olduğunu bildirdi. TÜİK, 1 ay içerisinde Türkiye’de 119 bin 655 konutun satıldığını da açıkladı.

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