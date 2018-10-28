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Samsun'da korkunç trafik kazası

Samsun'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı. Otomobilin kilometre kadranın çarpma sonrası 150 kilometrede sabitlenmesi dikkat çekti.

Haber Merkezi | 28.10.2018 - 10:07..
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Kaza, Samsun'un Çarşamba ilçesi Dikbıyık mevkisi Samsun Ordu karayolu yolu 34. kilometresinde sabaha karşı saat 05.00 sıralarında meydana geldi.

Samsun'da korkunç trafik kazası

METRELERCE SAVRULDU

Edinilen bilgiye göre, Tanju Çilci idaresinde 55 FF 106 plakalı otomobil, Samsun'dan Çarşamba istikametine seyir halinde iken direksiyon hakimiyetini kaybedilmesi sonucu orta refüje çıkıp bir süre ilerledikten sonra çam ağacına çarpıp yaklaşık 45 metre yola savruldu.

Samsun'da korkunç trafik kazası

1 ÖLÜ 1 YARALI

Kazada otomobil sürücüsü Tanju Çilci olay yerinde hayatını kaybederken, Murat Ayhan Şahin  ise yaralandı. Yalı şahıs 112 acil servis ekiplerince ambulansla Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Otomobilin kilometre kadranın çarpma sonrası 150 kilometrede sabitlenmesi dikkat çekti. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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