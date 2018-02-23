Samsun'da kreşte şiddet: 2 öğretmen tutuklandı

Samsun’un Çarşamba ilçesi Sungurlu Mahallesi’ndeki özel bir kreşte, öğrenim gören yaklaşık 35 minik öğrenciden bazıları, kreşte görevli öğretmenler tarafından terlik ve tekmeyle şiddete maruz kaldı.

Bir çocuğun, “Kreşte öğretmen bizi dövüyor” demesinin ardından, aile tarafından polise ihbar edilen kreşle ilgili soruşturma açıldı.

Samsun'da kreşte şiddet ViDEO

GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ ŞOKE ETTİ

İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Büro Amirliği ekiplerince yürütülen soruşturma kapsamında, kreşe ait güvenlik kameraları inceleme altına alındı. Polis güvenlik kameralarını incelediğinde kan donduran görüntüler buldu.

4 ÖĞRETMEN GÖZALTINA ALINDI

Görüntülerde görevlilerin, yaşları 4 ila 6 arasında olan küçük çocuklara şiddet uyguladığını tespit eden ekipler, M.K.K., S.Ö., G.Ş. ve S.K. isimli öğretmenleri gözaltına aldı. Şiddetin uygulandığı kreş ise belediye yetkilileri tarafından evrak eksikliği tespit edilerek süresiz olarak kapatıldı.

2 KİŞİ TUTUKLANDI

Gözaltına alınan ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen öğretmenlerden G.Ş. ve S.Ö. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer 2 öğretmen ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.