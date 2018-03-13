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Samsun'da lise öğrencisi intihar etti

Samsun'da yaşayan 16 yaşındaki lise öğrenci M.T.H, silahla kendini vurarak intihar etti.

İHA | 13.03.2018 - 23:10..
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Samsun'da Kızılırmak Lisesi 3. sınıf öğrencisi olduğu öğrenilen 16 yaşındaki M.T.H, çenesine dayadığı tabancayı ateşleyerek kendi yaşamını sonlandırdı.

Samsun'da lise öğrencisi intihar etti

KENDİ EVİNDE ÖLÜ BULUNDU

Ailesi çocuklarından haber alamayınca iş yerinde çalışan elamanı eve gönderdi. Eve gelen iş yeri çalışanı kapıyı açıp içeri girdiğinde M.T.H.’yi yerde kanlar içinde yatarken buldu ve aileye haber verdi. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri M.T.H.’nin hayatını kaybettiğini tespit etti.

Gencin kendi halinde bir çocuk olduğu evde kaldığı süre içerisinde bilgisayarda sürekli oyun oynadığı öğrenildi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Samsun'da lise öğrencisi intihar etti VİDEO


Samsun'da lise öğrencisi intihar etti


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