taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
116.420
USD
3,9706
EURO
4,9445
ALTIN
172,79
PETR
69,6100

Samsun’da maket polis araçlarının lambalarını çaldılar

Yol kenarlarına konulan maket trafik polis araçlarının tepe lambaları ve güneş panelleri çalındı.

İHA | 27.03.2018 - 05:13..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa

Canik ilçesi ile İlkadım ilçelerinde meydana gelen olayda, Samsun Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve Şehir İçi Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Ankara, Sinop ve Ordu yolları ile şehir içinde Atatürk Bulvarı ve Çevreyolu üzerlerine maket trafik polis araçları yerleştirildi.

Samsun’da maket polis araçlarının lambalarını çaldılar

HIZ SINIRINA UYULSUN DİYE KONULMUŞTU

Uzaktan bakınca gerçek sanılan maket trafik polis araçlarından Canik ilçesindeki ve İlkadım içesindeki 2 ayrı maket trafik polis aracının üzerine de geceleri gerçek polis aracı olduğu zannedilsin diye polis tepe lambası konuldu. Güneş paneli yerleştirilip gündükleri güneş ışığından dolan akü geceleri devreye girerek tepe lambasını yakıp gerçek polis aracı görünümü vermeye başladı. Maket trafik polis araçları sürücüler tarafından gerçek polis aracı zannedilip hız sınırı aşmayıp trafik kurallarına uymaları sağlanırken, meydana gelen hırsızlık olayı şaşırttı.

Samsun’da maket polis araçlarının lambalarını çaldılar

Samsun’da maket polis araçlarının lambalarını çaldılar VİDEO

TEPE LAMBALARI VE GÜNEŞ PANELLERİ ÇALINDI

Saat 22.00 sıralarında Canik ilçesi Atatürk Bulvarı Derbent mevkisindeki maket trafik polis aracının tepe lambasının çalındığı fark edildi. Ardından da İlkadım ilçesi Çevreyolu Badırlı Köprüsü yakınındaki maket trafik polis aracının da hem tepe lambasının hem de güneş panelinin çalındığı ortaya çıktı. Olay yerine Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Bürosu ekipleri ve Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Olay yeri polisi maket polis aracı üzerinde inceleme yaptı ve hırsızlara ait parmak izin ve delil aradı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Samsun’da maket polis araçlarının lambalarını çaldılar

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Kartal'da laf atma kavgası: 2 yaralı
Laf atma yüzünden yaşanan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.
22 gündür kayıp kadının cesedi çürümüş halde bulundu
Özel bir televizyon programında 22 gündür aranan Gül Gülizar Ayalp’in cansız bedeni, çalılıklar arasında bulundu.
İzmir’de yolcu otobüsü küle döndü
İzmir Buca'da belediye otobüsünde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Olayda can kaybı yaşanmazken, otobüs kullanılamaz hale geldi.
Halk otobüsünün çarptığı motosikletli hayatını kaybetti
Çorum'da özel halk otobüsünün çarptığı 21 yaşındaki motosiklet sürücüsü 21 Eren Baskın hayatını kaybetti.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Hollanda, Portekiz'i farklı yendi

Hollanda, Portekiz'i farklı yendi

4
22 gündür kayıp kadının cesedi çürümüş halde bulundu

22 gündür kayıp kadının cesedi çürümüş halde bulundu

10
Almanya ve Fransa: İsrail'in her zaman yanındayız

Almanya ve Fransa: İsrail'in her zaman yanındayız

28
DEAŞ’ın yerle bir ettiği köyde çocukların hayali Türkiye

DEAŞ’ın yerle bir ettiği köyde çocukların hayali Türkiye

18
ABD'nin ilk başörtülü haber spikeri oldu

ABD'nin ilk başörtülü haber spikeri oldu

9
Hatay'da 11 terörist öldürüldü

Hatay'da 11 terörist öldürüldü

11
Engin Baytar’a 6 maç men cezası

Engin Baytar’a 6 maç men cezası

6
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM