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Samsun'da markette falçatalı kavga: 3 yaralı

Bir markette çıkan kavgada 3 müşteriyi falçata ile yaraladığı iddia edilen market çalışanı 25 yaşındaki Mustafa K.S. gözaltına alındı.

DHA | 26.12.2016 - 23:08
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Olay İlkadım İlçesi Kılıçdede Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre bir markete müşteri olarak gelen Rahmi Özacar (42) alışveriş yaptığı sırada işyeri çalışanlarıyla aralarında tartışma çıktı. Tartışma sırasında markete Özacar'ın oğlu Serdal Özacar (17) ile damadı Ahmet Demir'de (35) gelince tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada market çalışanı Mustafa K.S., falçatayla baba, oğul ve damadını vücutlarının ceşitli yerlerinden yaraladı.

Samsun'da markette falçatalı kavga: 3 yaralı

Yaralılar kendi imkanlarıyla Gazi Devlet Hastanesi'ne giderek tedavi altına alındı. Falçata ile karın, koltuk altı, dirsek ve parmağında kesiler oluşan Rahmi Özacar'ın durumunun ağır olduğu bildirildi. Diğer iki yaralının ise sağlık durumlarının iyi olduğu kaydedildi.

İhbar üzerine olayla ilgili soruşturma başlatan polis şüpheliyi yakalayıp gözaltına aldı. Soruşturma sürüyor.

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