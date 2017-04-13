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Samsun'da masaj salonu sahibine 'fuhuş' tutuklaması

Samsun'da masaj salonu sahibi 43 yaşındaki Ahmat S. ve yanında çalışan 43 yaşındaki Özlem S. fuhuş yaptırdıkları nedeniyle tutuklandı.

13.04.2017 - 12:18
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samsun

Olay İlkadım İlçesi 19 Mayıs Mahallesi'nde meydana geldi. K.T., Ahmet S.'ye ait masaj salonunda masör olarak işe girdi.

ÇALIŞANLARI FUHUŞA ZORLADI

Ahmet S., iddiaya göre bir süre sonra K.T.'yi dövüp cinsel istismarda bulundu. Ardından da masaj salonunda çalışan Özlem S. ile birlikte, K.T.'yi masaj salonuna müşteri olarak gelen erkeklerle para karşılığı fuhuş yapmaya zorladı.

Önceki gün polise giden K.T. başından geçenleri anlatıp Ahmet S. ve Özlem S.'den şikayetçi oldu. Polis iki şüpheliyi gözaltına aldı.

Polisteki işlemlerinin ardından 'cinsel istismar', 'fuhuşa teşvik etmek', 'fuhuşa aracılık etmek' ve 'kasten yaralama' suçlarından adliyeye sevk edilen Ahmet S. ve Özlem S. savcılık ifadelerinin ardından sevk edildikleri nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.

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