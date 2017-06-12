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Samsun'da midibüs ile kamyonet çarpıştı: 5 ölü, 3 yaralı

Samsun’un Çarşamba ilçesinde midibüs ile kamyonetin çarpışması sonucu aynı aileden 5 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

12.06.2017 - 04:42
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Samsun'da midibüs ile kamyonet çarpıştı: 5 ölü, 3 yaralı

Seyit Albayrak'ın kullandığı 16 APZ 27 plakalı kamyonet, Samsun-Ordu karayolunun Çarşamba ilçesindeki Irmaksırtı mevkisinde, aynı istikamette seyreden Hüseyin Gündoğdu yönetimindeki 55 GU 722 plakalı midibüs ile çarpıştı.

KAMYONET REFÜJE SAVRULDU

Çarpmanın etkisiyle takla atan kamyonet, refüje savruldu. Kazada kamyonet sürücüsü Albayrak ile beraberindeki Kamile, Serpil, Şaban ve Döndü Albayrak olay yerinde hayatını kaybetti. Midibüs şoförü Gündoğdu ile kamyonetteki Zümrüt (12) ve Yiğit Albayrak (4) yaralandı.

Samsun'da midibüs ile kamyonet çarpıştı: 5 ölü, 3 yaralı

Diğer sürücülerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda polis, jandarma ve ambulans sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kazada yaşamını yitiren 5 kişinin cenazesi ise Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından hastanenin morguna götürüldü.

Samsun'da midibüs ile kamyonet çarpıştı: 5 ölü, 3 yaralı

Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapatılan karayolu, ekiplerin çalışmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

Samsun'da midibüs ile kamyonet çarpıştı: 5 ölü, 3 yaralı

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