Samsun'da obezite hastası kadının değişimi

Samsun'da yaşayan ve sürekli kilo alan 42 yaşındaki Didem Demirel, 113 kiloya kadar ulaştı.

DİYETLER İŞE YARAMADI

Yaptığı diyet ve spor programları ile kilo vermeye çalışan kadın, başarılı olamadı. Bunun üzerine Samsun'da bir hastaneye başvuran Demirel'e yaklaşık 1 saat süren tüp mide ameliyatı yapıldı.

61 KİLOYA DÜŞTÜ

Ameliyatın ardından diyet ve spor programları uygulayan Demirel, 1 yılda 61 kiloya kadar düştü. 50 beden kıyafet giyerken 36 bedene kadar düşen Demirel yaşadıklarını şöyle anlattı: "Obezite olduğum için artık çok ciddi sağlık sorunları yaşamaya başladığımda ameliyat olmaya karar verdim. Tansiyon, şeker kalp rahatsızlıklarım ortaya çıkmıştı. En son ayakkabıları oğlum bağlamaya başlayınca daha fazla böyle devam edemeyeceğime karar verdim. Obezite insanın yaşam konforunu ciddi oranda etkiliyor. Hiç bir şekilde sağlıklı bir birey gibi davranamıyorsunuz. Merdiven çıkamıyorsunuz, uzun yol yürüyemiyorsunuz, istediğiniz kıyafeti alamıyorsunuz. Etrafımdaki insanlar 'biraz kilo versen biraz diyet yapsan diyorlardı ki' zaten benim ömrüm diyetle geçti" dedi.





