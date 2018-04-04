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Samsun’da öğretmenlere kodlama eğitimi

Öğretmenlere, Öğretmen Akademisi Projesi kapsamında kodlama eğitimi veriliyor.

DHA | 04.04.2018 - 10:36..
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Kodlama eğitimi, öğretmenlerin mesleki gelişimlerini desteklemek ve gelişen dünyadaki yeni eğitim yöntemleri konusunda öğretmenleri bilgilendirmek amacıyla oluşturulan Samsun Öğretmen Akademisi Projesi kapsamında veriliyor.

"TÜKETEN DEĞİL, ÜRETEN BİREY AMAÇLIYORUZ"

Kodlama eğitimi ile ilgili bilgi veren İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen,

"Öğrencilerimizi, bilgisayar kullanım becerileriyle donatıp tüketen değil üreten bireyler haline getirmeyi amaçlıyoruz. Bu çerçevede, teknolojiyi yakından takip eden çocuklarımıza kodlamayı, yenilikçiliği ve girişimciliği öğretmek istiyoruz.

Samsun’da öğretmenlere kodlama eğitimi

Sadece bilişim uygulamaları kullanan değil, yeni uygulamalar üretebilen ve pazarlayabilen bir nesil yetiştirmek için ilimizdeki 17 ilçenin tamamına birer tane robotik kodlama atölyesi açmayı planlıyoruz" dedi.

Samsun’da öğretmenlere kodlama eğitimi

"ZORUNLU OLACAK"

Kodlama dersinin bu yıl ortaokullarda 5 ve 6’ncı sınıflarda zorunlu olacağını 7 ve 8’inci sınıflarda ise seçmeli olarak verileceğini belirten Esen, "Önümüzdeki eğitim öğretim yılı döneminde ise lise düzeyinde de kodlama dersi verilmesi planlanıyor.

Kodlama, bilgisayarlara bir işlemi yerine getirmeleri için izlemeleri gereken yolu adım adım yazılan komutlarla anlatmak olarak tanımlanıyor.

Samsun’da öğretmenlere kodlama eğitimi

Telefonlardan araç göstergelerine, bilgisayarlardan termostatlara kadar birçok cihazın içindeki yazılımlar, yazılımcıların yazdığı kodlar sayesinde çalışıyor. Öncelikle bilgisayarlara adım adım komut verme mantığının kavranması üzerinde duruluyor." diye konuştu.

Samsun’da öğretmenlere kodlama eğitimi

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