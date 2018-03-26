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Samsun'da otomobilde 33 sikke ele geçirildi

Samsun'da şüphe üzerine durdurulan araçta 33 sikke bulundu. Gözaltına alınan sürücü serbest bırakılırken, ele geçirilen sikkelere el koyuldu.

DHA | 26.03.2018 - 18:03..
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Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ordu-Samsun yolu Tekkeköy ilçesinde, durumundan şüphelendikleri Bursa plakalı otomobilin sürücüsünü durdurdu.

PARÇALARA EL KOYULDU

Araçta arama yapan ekipler, çeşitli boyutlarda 33 sikke, 43 taş, 6 parça yanmış toprak ve 11 kemik parçası ele geçirdi.

Gözaltına alınan otomobil sürücüsü A.H., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği nöbetçi mahkemece, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Otomobilde ele geçirilen parçalara ise el koyuldu.

Samsun'da otomobilde 33 sikke ele geçirildi



Samsun'da otomobilde 33 sikke ele geçirildi

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