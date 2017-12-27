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Samsun’da palet fabrikasında yangın

Çıkan yangında fabrika alev alev yanarken, fabrikanın zincirle bağlı bekçi köpeğini itfaiye ekipleri kurtardı.

İHA | 27.12.2017 - 08:52..
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Yangın, Samsun’un Tekkeköy ilçesi Kerimbey Mahallesi Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir palet fabrikasında saat 04.45’te ortaya çıktı. Fabrikada alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar polise ve itfaiyeye haber verdi. Yangın mahalline polis, itfaiye ekipleri ve ambulans sevk edildi.

Samsun’da palet fabrikasında yangın

ZİNCİRLİ BEKÇİ KÖPEĞİNİ KURTARDILAR

Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, yangına müdahale ederek söndürme çalışması için seferber oldu. Fabrikanın zincirle bağlı olan bekçi köpeği, ölümden itfaiye ekipleri tarafından zinciri kesilerek kurtarıldı. Ayrıca, yanan fabrikanın bitişiğindeki ahırlarda bulunan koyunlar da itfaiye tarafından boşaltılıp boş alana çıkartıldı.

Yangın kontrol altına alınırken, soğutma çalışması devam ediyor.

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