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Samsun'da pastaneyi kundaklayan simitçiler serbest kaldı

İki simitçinin işlerini azaltacağından korktukları pastaneyi kundakladıkları anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

İHA | 02.05.2018 - 08:28..
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Tekkeköy ilçesindeki bir pastanede önceki gece saat 00.54 sıralarında, kar maskeli ve yanlarında pompalı tüfek bulunan 2 kişi, pastanenin önüne gelip yanlarında getirdikleri 5 litrelik pet şişe içindeki benzini pastaneye dökerek ateşe verdi.

Alevler bir anda etrafı sararken, kundakçılar panik içinde kaçtı. Alevler ise müdahalesiz söndü.

Samsun'da pastaneyi kundaklayan simitçiler serbest kaldı ViDEO

KUNDAKLAMA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Dün sabah iş yerini açmaya gelen çalışanlar iş yerinin camında, duvarında ve önünde is ve kararma fark edince güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi. Kar maskeli silahlı 2 kişinin kundaklama anının güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildiğini ortaya çıktı.

2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Olay, polis ekiplerine haber verildi. Polis iş yerinin yakınında içinde az miktarda benzin bulunan ve olayda kullanılan 5 litrelik pet şişeyi ele geçirdi. Ekipler, yaptığı araştırmada kundaklama olayına karıştığı iddia edilen 2 kişiyi gözaltına aldı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosunda sorgulanan ve kundaklama olayını arkadaşı Yaşar E. (33) ile birlikte gerçekleştiren Mehmet K.’nın (34) kundakladıkları pastanenin yakınındaki simit fırınının işletmecisi olduğu ortaya çıktı.

Samsun'da pastaneyi kundaklayan simitçiler serbest kaldı

İŞLERİNE ZARAR VERECEĞİNİ DÜŞÜNDÜLER

Mehmet K.’nın, arkadaşı Yaşar E. ile birlikte alkol alıp 5-6 ay önce açılan pastanenin kendi işlerine zarar vereceği düşüncesi ile kundakladığı ileri sürüldü.

Polisteki sorgulaması tamamlanan Mehmet K. ve Yaşar E. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. İki şüpheli çıkarıldıkları mahkemece serbest bırakıldı.

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