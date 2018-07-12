Samsun'da patlama: 5 iş yeri zarar gördü

İlkadım ilçesinin Fevziçakmak Mahallesi Şehit Korhan Ekiz Bulvarı ile Yenidoğan Mahallesi Aziziye Caddesi'nin kesiştiği yerde patlama meydana geldi. Olay yerine gelen ekiplerin incelemesi sonrası patlamanın doğalgaz patlaması olduğu kanısına varıldı.





5 İŞ YERİ ZARAR GÖRDÜ

Doğalgaz patlamasında 1 lokanta, 2 otobüs firması yazıhanesi, 1 cep telefoncu ve 1 berber dükkanı hasara uğradı.

Olay yerine çok sayıda polis, itfaiye, ambulans ve doğalgaz ekipleri sevk edildi. İş yerlerinin üzerilerinde bulunan 4 katlı binanın beton kolonları yıkılarak hasar gördü. Binanın yıkılma tehlikesi üzerine apartmanda oturanlar tahliye edildi.

Park halindeki çok sayıda araçların camları kırıldı. Patlama yerinin karşısındaki iş yerinin de camları kırıldı.

Samsun'da 5 iş yerinde patlama

SOKAK KEDİSİ HAYATINI KAYBETTİ

İş yerlerinde bulunan malzemeler sokağa saçıldı. Bomba imha ekipleri, itfaiye ekipleri ve doğalgaz ekipleri, Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri patlamanın sebebini araştırıyor.

Patlama sırasında bir sokak kedisi hayatını kaybetti.

Patlamanın gündüz değil de gece olması faciayı önlemiş oldu. Patlama anının şiddeti ise güvenlik kamerasına yansıdı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.