Samsun'da pide kavgasında kan aktı

Samsun'un İlkadım ilçesinde A.Ş. (47), S.Y.’ye ait pide salonuna giderek pide yaptırdı.
PİDEYİ BEĞENMEDİ
Ancak pideyi beğenmediğini söyleyen A.Ş. parasını geri istedi. A.Ş. ile S.Y. arasındaki çıkan tartışma büyüdü.
MÜŞTERİYİ VURDU
Pideci S.Y. tabancayla ateş açarak müşterisi A.Ş.’yi sol dizinin üst kısmından vurarak kaçtı. Yaralanan A.Ş., 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Polis olay yerinde 1 adet 9 mm çaplı boş kovan ele geçirdi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.