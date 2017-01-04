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Samsun'da pide kavgasında kan aktı

Samsun'da bir pideci, yaptığı pideyi beğenmediğini söyleyerek parasını geri isteyen müşteriyi tabancayla vurarak yaraladı.

DHA | 04.01.2017 - 20:44
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Samsun'un İlkadım ilçesinde A.Ş. (47), S.Y.’ye ait pide salonuna giderek pide yaptırdı.

PİDEYİ BEĞENMEDİ

Ancak pideyi beğenmediğini söyleyen A.Ş. parasını geri istedi. A.Ş. ile S.Y. arasındaki çıkan tartışma büyüdü.

MÜŞTERİYİ VURDU

Pideci S.Y. tabancayla ateş açarak müşterisi A.Ş.’yi sol dizinin üst kısmından vurarak kaçtı. Yaralanan A.Ş., 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis olay yerinde 1 adet 9 mm çaplı boş kovan ele geçirdi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Samsun'da pide kavgasında kan aktı

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