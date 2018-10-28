taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.6003
Euro
6.3844
Altın
1233.7
Borsa
90541.53
Gram Altın
221.759

Samsun'da pompalı tüfekli kavga: 2 yaralı

Samsun'un Bafra ilçesinde çıkan kavgada 2 kişi pompalı tüfekle vurularak yaralandı.

İHA | 28.10.2018 - 23:11..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa

Kızılırmak Sanayi Sitesi 7. Sokak'ta bulunan bir iş yerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ali C., Recai C., Ramzan D. ve Ali Osman Ö., Uğur Ş. arasında alacak-verecek meselesi yüzünden kavga çıktı.,

Samsun'da pompalı tüfekli kavga: 2 yaralı


4 ADET BOŞ TÜFEK KARTUŞU BULUNDU

Çıkan kavgada pompalı tüfekle açılan ateş sonucunda Ali Osman Ö.(38) ve Uğur Ş. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil ekiplerince Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ali Osman Ö., Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesine sevk edildi.

İş yerinde olay yeri ekiplerinnin yaptığı incelemede 4 adet boş pompalı tüfek kartuşu bulundu.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Samsun'da pompalı tüfekli kavga: 2 yaralı


Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
İsmail Kartal: F.Bahçe'de hocalık neden olmasın

İsmail Kartal: F.Bahçe'de hocalık neden olmasın

0
Bartın'da trafik kazası: 2 ölü 5 yaralı

Bartın'da trafik kazası: 2 ölü 5 yaralı

0
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM