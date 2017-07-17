Samsun'da sanayi sitesinde patlama: 11 yaralı

İlkadım İlçesi'ndeki Gülsan Sanayi Sitesi'nde bulunan dondurma imalatı yapılan iş yerinde meydana gelen patlamanın ardından 2 iş yerinde daha yangın çıktı.
BETON BLOKLAR ARAÇLARIN ÜZERİNE DÜŞTÜ
Patlamanın şiddetiyle beton bloklar işyerlerinin önündeki araçların üzerine düştü. Demir, beton ve cam parçaları metrelerle uzağa fırladı. İşyeri karşısında bulunan binaların camları kırıldı. Kısa sürede sevk edilen itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti. Alevler güçlükle söndürüldü.
11 KİŞİ YARALANDI
112 ekipleri patlamada yaralanan 11 kişiye il müdahaleyi olay yerinde yaptı. Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere götürülerek tedavi altına alındı. 1 yaralının sağlık durumunun ise ağır olduğu belirtildi.
1 SAAT SÜRDÜ
Yaklaşık 1 saat süren çalışma sonrasında alevler söndürülürken soğutma çalışmaları başlatıldı. Soruşturma sürdürülüyor.