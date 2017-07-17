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Samsun'da sanayi sitesinde patlama: 11 yaralı

Samsun Sanayi Sitesi'ndeki dondurma imalatı yapan iş yerinde yaşanan patlamada 11 kişi yaralandı.

17.07.2017 - 12:47
  1. Haberler
  2. İç Haber

İlkadım İlçesi'ndeki Gülsan Sanayi Sitesi'nde bulunan dondurma imalatı yapılan iş yerinde meydana gelen patlamanın ardından  2 iş yerinde daha yangın çıktı.

Samsun'da sanayi sitesinde patlama: 11 yaralı

BETON BLOKLAR ARAÇLARIN ÜZERİNE DÜŞTÜ

Patlamanın şiddetiyle beton bloklar işyerlerinin önündeki araçların üzerine düştü. Demir, beton ve cam parçaları metrelerle uzağa fırladı. İşyeri karşısında bulunan binaların camları kırıldı. Kısa sürede  sevk edilen itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti. Alevler güçlükle söndürüldü.Samsun'da sanayi sitesinde patlama: 11 yaralı

11 KİŞİ YARALANDI

112 ekipleri patlamada yaralanan 11 kişiye il müdahaleyi olay yerinde yaptı. Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere götürülerek tedavi altına alındı. 1 yaralının sağlık durumunun ise ağır olduğu belirtildi.

Samsun'da sanayi sitesinde patlama: 11 yaralı

1 SAAT SÜRDÜ

Yaklaşık 1 saat süren çalışma sonrasında alevler söndürülürken soğutma çalışmaları başlatıldı. Soruşturma sürdürülüyor.

Samsun'da sanayi sitesinde patlama: 11 yaralı

Samsun'da sanayi sitesinde patlama: 11 yaralı

Samsun'da sanayi sitesinde patlama: 11 yaralı

Samsun'da sanayi sitesinde patlama: 11 yaralı

Samsun'da sanayi sitesinde patlama: 11 yaralı

Samsun'da sanayi sitesinde patlama: 11 yaralı

Samsun'da sanayi sitesinde patlama: 11 yaralı

Samsun'da sanayi sitesinde patlama: 11 yaralı


Samsun'da sanayi sitesinde patlama: 11 yaralı

Samsun'da sanayi sitesinde patlama: 11 yaralı

Samsun'da sanayi sitesinde patlama: 11 yaralı

Samsun'da sanayi sitesinde patlama: 11 yaralı

Samsun'da sanayi sitesinde patlama: 11 yaralı

Samsun'da sanayi sitesinde patlama: 11 yaralı

Samsun'da sanayi sitesinde patlama: 11 yaralı

Samsun'da sanayi sitesinde patlama: 11 yaralı

Samsun'da sanayi sitesinde patlama: 11 yaralı

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