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Samsun'da, şehit Karaca son yolculuğuna uğurlandı

Şemdinli'de şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Erkan Karaca cenazesi memleketi Samsun'da, gözyaşları içerisinde defnedildi.

03.11.2017 - 15:02
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Hakkari'nin Şemdinli ilçesi Ortaklar bölgesinde PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Erkan Karaca için Samsun'da cenaze töreni düzenlendi.

Samsun'da, şehit Karaca son yolculuğuna uğurlandı

Şehit Karaca'nın (28) Türk bayrağına sarılı naaşı, helallik alınmak amacıyla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgundan alınarak babaevinin bulunduğu Canik ilçesi Gaziosmanpaşa Mahallesi'ndeki evinin önüne getirildi.

Helallik alındığı sırada şehidin babası Ayhan Karaca, "İşte benim yavrum. İşte benim aslanım. Canımın parçası. Biricik evladım. Vatan sağ olsun." diyerek gözyaşı döktü.

Samsun'da, şehit Karaca son yolculuğuna uğurlandı

KARDEŞİNİN KAMUFLAJINI GİYDİ

Şehit kardeşinin kamuflajını giyen ablası Ceylan Karaca da tabutunun başında büyük üzüntü yaşadı.

Helallik alınmasının ardından şehit Karaca'nın naaşı, Büyük Cami'ye götürüldü. Şehidin annesi Hatice Karaca, oğlunun fotoğrafını öperek, üzerinde Türk bayrağı bulunan tabutuna sarıldı ve "Kırmızı beyaz bayrağımızla ne kadar güzel olmuşsun oğlum." diye ağıt yaktı.

Cuma namazını müteakiben kılınan cenaze namazından sonra şehidin naaşı, askerlerin omuzlarında taşınarak top arabasına konuldu.

Samsun'da, şehit Karaca son yolculuğuna uğurlandı

CENAZEYE ÇOK SAYIDA KİŞİ KATILDI

Bir süre top arabasıyla götürülen şehit Karaca'nın naaşı, daha sonra cenaze aracıyla toprağa verilmek üzere Çarşamba ilçesine gönderildi.

Cenaze namazına, Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, MHP Grup Başkanvekili Erhan Usta, Samsun Valisi Osman Kaymak, AK Parti Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı, CHP Samsun Milletvekili Kemal Zeybek, Samsunsporlu futbolcular, askeri erkan, kamu kurum ve kuruluşların yetkilileri ile vatandaşlar katıldı.

Samsun'da, şehit Karaca son yolculuğuna uğurlandı

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