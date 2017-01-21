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Samsun'da 'Sesin güzel değil' diyen adam hastanelik oldu

Samsun'un Bafra İlçesi'nde Kemal T., birlikte alkol aldığı Kadir D.'yi, şarkı söyleme meselesi yüzünden tekme tokat dövüp hastanelik etti.

21.01.2017 - 00:48
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Samsun'da 'Sesin güzel değil' diyen adam hastanelik oldu

Olay, Bafra İlçesi Mevlana Mahallesi Yukarı Bakırpınar Sokak üzerinde meydana geldi. Kadir K., birlikte alkol aldığı, şarkı söylemek isteyen arkadaşı Kemal T.'ye 'Sesin güzel değil, söyleme' deyince önce tartışma, ardından da kavga çıktı.

Kemal T., Kadir K.'yı tekme tokat dövdü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

POLİS KAÇAN ŞAHSI ARIYOR

Kendisinden geçen Kadir K., ambulansla Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Polis kaçan Kemal T.yi yakalamak için çalışma başlattı.

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