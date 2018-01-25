Samsun'da silahlı çatışma: 3 yaralı

Canlı yayında kim kime yaslanıyor tartışması

1 Van'da göle kaçan danayı balıkçılar kurtardı Van merkez İpekyolu ilçesinde sahibinden kaçarak Erçek Gölü’ne giren dananın imdadına balıkçılar yetişti.

2 Süper Loto'da bir kişi 42 milyon lira kazandı 11 haftadır devreden Süper Loto'da bu hafta kazanan çıktı. Bir kişi 42 milyon liralık ikramiyenin sahibi oldu.

3 Askerler, Mehmetçik Kûtulamâre'yi izledi TRT 1'in yeni dizisi Mehmetçik Kûtulamâre, ikinci bölümünde de izleyiciyi ekranlara kilitledi. Diziyi izleyenlerin arasında ise Mehmetçik de vardı.

4 Siirt'te PKK operasyonu: Ahırda mühimmat ele geçirildi Siirt'te terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda bir ahırda yapılan aramada çok sayıda mühimmat bulundu. Ekipler ise ele geçirdikleri mermilerle Afrin yazarak göndermede bulundu.

5 Komandolar dualarla Afrin'e gitti Bingöl'de 200 komando, Zeytin Dalı Harekatı'na katılmak üzere Afrin'e uğurlandı.

6 NATO, Afrin operasyonunun dengeli yapılmasını istiyor Afrin'den teröristlerin temizlenmesi için başlatılan Zeytin Dalı Harekatı için endişeli olan NATO, operasyonun orantılı bir şekilde yapılması yönünde çağrıda bulundu.