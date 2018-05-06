Samsun'da silahlı saldırı: 1 ölü 4 yaralı

Revna Demirören: Futbolu da biliriz, ofsayttan da anlarız

Yarım asır sonra açılan iki okul ile dostluk köprüsü

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Düğün magandası 2 kişiyi yaraladı

Denizli’de bir düğünde havaya ateş eden bir kişi 2 kişinin yaralanmasına neden oldu.