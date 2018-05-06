taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
102.599
USD
4,2303
EURO
5,0594
ALTIN
178,60
PETR
74,9600

Samsun'da silahlı saldırı: 1 ölü 4 yaralı

Atakum ilçesinde düzenlenen silahlı saldırıda bir kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

AA | 06.05.2018 - 07:35..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa

İddiaya göre, 55 M 1230 plakalı minibüsle Turgut Özal Kız Öğrenci Yurdu kavşağında 55 GL 872 plakalı hafif ticari aracın önünü kesen Ramazan A, pompalı tüfekle araca ateş açarak uzaklaştı.

YARDIM ETMEYE ÇALIŞANLARA DA ATEŞ AÇTI

Saldırıda yaralanan hafif ticari araçtaki Mevlüt Aygün, yakındaki Turgut Özal Kız Öğrenci Yurdu'na giderek yardım istedi.

Yurttakilerin Aygün'e yardım etmeye çalıştığı sırada geri dönen Ramazan A, yurt önündekilere de tüfekle ateş açtı.

Samsun'da silahlı saldırı: 1 ölü 4 yaralı

Saldırıda araçta bulunan Selçuk Yapıcı, Lütfü Güler ve Aygün ile ona yardım etmeye çalışan üniversite öğrencileri Hatice Çetinkaya ve Songül Köse yaralandı.

Çevredeki hastanelere kaldırılan yaralılardan Güler, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesindeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis, kaçan saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.

Samsun'da silahlı saldırı: 1 ölü 4 yaralı VİDEO

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Düğün magandası 2 kişiyi yaraladı
Denizli’de bir düğünde havaya ateş eden bir kişi 2 kişinin yaralanmasına neden oldu.
Eski nişanlısını ve kardeşini av tüfeğiyle vurdu
Gaziantep'te Yalçın K. konuşma bahanesiyle sokağa çağırdığı kısa süre önce ayrıldığı nişanlısı Suna Zeylan ve kardeşi Hakan Zeylan'ı av tüfeğiyle vurarak kaçtı.
Yangına giden itfaiye aracı uçuruma yuvarlandı: 2 ölü
Bolu'da bir köydeki yangına müdahale etmek için yola çıkan itfaiye aracının uçuruma yuvarlanması sonucu 2 itfaiye eri haneye kaldırıldığı sırada ambulansta hayatını kaybetti.
Lunaparkta trene sıkışan çocuğun ayağı koptu
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bulunan bir AVM'de oyun alanında oyuncak trene sıkışan çocuğun ayağı çıktı. Hastaneye kaldırılan çocuk tedaviye alındı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
'Muharrem İnce, Kılıçdaroğlu'nu koltuğundan edebilir'

'Muharrem İnce, Kılıçdaroğlu'nu koltuğundan edebilir'

69
Bangladeş'ten İslam ülkelerine çağrı: Arakan'ı unutmayın

Bangladeş'ten İslam ülkelerine çağrı: Arakan'ı unutmayın

40
Revna Demirören: Futbolu da biliriz, ofsayttan da anlarız

Revna Demirören: Futbolu da biliriz, ofsayttan da anlarız

10
Düğünden dönen iki araç çarpıştı: 2 ölü 5 yaralı

Düğünden dönen iki araç çarpıştı: 2 ölü 5 yaralı

8
Yarım asır sonra açılan iki okul ile dostluk köprüsü

Yarım asır sonra açılan iki okul ile dostluk köprüsü

22
Düğün magandası 2 kişiyi yaraladı

Düğün magandası 2 kişiyi yaraladı

3
Rakibe verdikleri kürek Dünya Fair-Play ödülünü getirdi

Rakibe verdikleri kürek Dünya Fair-Play ödülünü getirdi

2
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM