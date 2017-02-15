Samsun’da sokak ortasında bıçaklı saldırı

Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında evinde Barcelona'yı ağırlayan Paris-Saint Germain, müthiş bir maç çıkararak 4-0 kazandı.

CHP milletvekili Özgür Özel, referandumda evet diyeceklerini açıklayan Arda Turan ve Rıdvan Dilmen'e tepki gösterdi.

CHP'li Özel'den Arda Turan ve Rıdvan Dilmen'e eleştiri

Referandum sürecini etkilemek için FETÖ'cülerin yaydığı provokasyon videolarından sonuncusu ABD'de yaşayan bir sözde imama ait...

sosyal medyada randevulaşıp kavga edip adliyelik olan genç kızlar, çıkarıldıkları mahkemece serbest bırakıldı.

Trabzon’da olay olan kızlar serbest

Yılın erkek sporcusu Jamaikalı atlet Usain Bolt, yılın kadın sporcusu ise Amerikalı cimnastikçi Simone Biles oldu.

Tilburg'da altı ay önce kaybolan Peper, evinden 950 kilometre uzakta Avusturya'nın başkenti Viyana yakınlarında bulundu.

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Rio de Janeiro’da güvenlik 1 hafta boyunca askerde

Devlet Başkanı Michel Temer 15-22 Şubat arasında Rio de Janeiro'da güvenliğin sağlanması için 9 bin askerinin görevlendirilmesine onay verdi