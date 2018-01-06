Samsun'da şüpheli mağaza yangını

Esad rejiminin savaş uçaklarından kaçarak İdlib'e göç eden yaklaşık 80 bin sivil, bu kez de doğa şartlarıyla mücadeleye girdi.

ABD temsilcisi Haley, İran'daki protestolar nedeniyle toplanan BMGK'nde ülkeye müdahale yapılması için provokasyon yaptı. Rusya ve Fransa ise İran'a müdahaleye karşı.

Adana'da bir mahallenin elektriklerinin yaklaşık 40 saat boyunca kesik olması halkı sokağa döktü.

Samsun'da bir mobilya mağazasının deposunda çıkan yangında mobilya ile dolu depo yandı.

Umman ile Birleşik Arap Emirlikleri'nin karşı karşıya geldiği Körfez Kupası finalinde tribün bariyerleri çöktü. Meydana gelen kazada 40 yaralının olduğu açıklandı.

1 Erdoğan: Yine en hızlı büyüyen ekonomi olacağız Paris'te Fransa Sanayici ve İşadamları Derneği'nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ekonomisinin bu yılı yüzde 7'nin üzerinde bir büyümeyle kapatacağını vurguladı.

2 BMGK'da ABD'nin İran'a müdahale çığırtkanlığı tutmadı ABD temsilcisi Haley, İran'daki protestolar nedeniyle toplanan BMGK'nde ülkeye müdahale yapılması için provokasyon yaptı. Rusya ve Fransa ise İran'a müdahaleye karşı.

3 Esad'ın bombalarından kaçtılar su baskınına yakalandılar Esad rejiminin savaş uçaklarından kaçarak İdlib'e göç eden yaklaşık 80 bin sivil, bu kez de doğa şartlarıyla mücadeleye girdi.

4 Türk hackerlar PKK sitelerine saldırdı Türk hackerlar, PKK yanlısı siteleri ve sosyal medya hesaplarını hackledi.

5 Yaylada mahsur kalan aileyi jandarma kurtardı Düzce'de Çiçekli Yaylası'nda mahsur kalan 6 kişilik aileyi jandarma ekipleri kurtardı.

6 Adana'da elektrikler kesildi halk sokağı kapattı Adana'da bir mahallenin elektriklerinin yaklaşık 40 saat boyunca kesik olması halkı sokağa döktü.