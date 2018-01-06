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Samsun'da şüpheli mağaza yangını

Samsun'da bir mobilya mağazasının deposunda çıkan yangında mobilya ile dolu depo yandı.

İHA | 06.01.2018 - 03:04..
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Saat 00:30 sularında, Samsun'un Tekkeköy ilçesinin Kirazlık Mahallesi Atatürk Bulvarı kenarında bulunan bir mobilya satış mağazasının deposunda yangın çıktı.

Samsun'da şüpheli mağaza yangını

MÜŞTERİ İLE TARTIŞMANIN ARDINDAN CAMLAR KIRILDI

Akşam saatlerinde bir müşteri ile yaşanan tartışmanın ardından işyerinin camları kırıldı. İşyeri sahibi polise şikayette bulundu. Gece mobilya mağazasının arka kısmındaki depoda alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar durumu polise ve itfaiyeye haber verdi. Olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Samsun'da şüpheli mağaza yangını

MAĞAZA SAHİPLERİ ŞİKAYETTE BULUNDU

Samsun Büyükyehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangına müdahale etti. Alevlerin tamamen sardığı mobilya mağazasının deposunda yangın söndürme çalışmaları devam ediyor. Mağaza sahipleri yangının akşam saatlerinde meydana gelen olayla bağlantılı olabileceğini belirterek, polise şikayette bulundular.

Samsun'da şüpheli mağaza yangını

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