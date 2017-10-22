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Samsun'da takı kavgası: 12 yaralı

Düğünde erkek ve kız tarafı arasında takı nedeniyle kavga çıktı. Gelin de kavgada yaralandı.

22.10.2017 - 18:24
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Samsun'da takı kavgası: 12 yaralı

Samsun'un İlkadım ilçesinde düğünde erkek ve kız tarafı arasında takı nedeniyle çıktığı iddia edilen kavgada gelinin de aralarında olduğu 12 kişi darbedilerek yaralandı.

TAKI BİZDE KALSIN TARTIŞMASI

İddiaya göre, damat B.A. ve yakınları, düğün öncesi gelin D.B'yi evinden alarak Karasamsun Mahallesi Çamköy Sokakta'ki düğün alanına getirdi. Düğünde takı merasiminin ardından kız tarafı, takıların kendilerinde kalacağını söyleyince tartışma çıktı.

Samsun'da takı kavgası: 12 yaralı

GELİN DE YARALANDI

Tartışmanın büyümesi üzerine kavgaya dönüşen olayda gelin ile kız ve erkek tarafından 11 kişi darbedilerek yaralandı. Kavgayı olay yerine sevk edilen asayiş ve çevik kuvvet ekipleri sonlandırdı.

Samsun'da takı kavgası: 12 yaralı

ÇOK SAYIDA GÖZALTI

112 Acil Servis ekibince Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan gelin D.B, ilk müdahalesinin ardından Gazi Devlet Hastanesine sevk edildi. Diğer yaralılar da kentteki hastanelere kaldırıldı. Kavgayla ilgili çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Samsun'da takı kavgası: 12 yaralıüSamsun'da takı kavgası: 12 yaralı

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