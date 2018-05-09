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Samsun'da torbacı operasyonu: 15 gözaltı

Türkiye genelinde yürütülen uyuşturucu operasyonlarında zehir tacirlerine geçit verilmiyor.

DHA | 09.05.2018 - 17:05..
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İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde 'torbacı' olarak adlandırılan uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 15 kişiyi gözaltına aldı.

UYUŞTURUCUYA GEÇİT YOK

Yapılan aramalarda 29 ecstasy hap, 2 paket kokain, 2 paket esrar, 82 adet uyuşturucu etkisi doğuran ilaç, 9 milimetre çaplı ruhsatsız tabanca, 1 muşta, 2 pompalı tüfek, 1 döner bıçağı ve 1 kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

Samsun'da torbacı operasyonu: 15 gözaltı



Samsun'da torbacı operasyonu: 15 gözaltı



Samsun'da torbacı operasyonu: 15 gözaltı



Samsun'da torbacı operasyonu: 15 gözaltı

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