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Samsun'da trafik kazası: 1 ölü 14 yaralı

Samsun'da tekstil işçilerini taşıyan minibüs ile bir cipin çarpışması sonucu 14 kişi yaralanırken 1 kişi de hayatını kaybetti.

16.11.2017 - 01:01
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Samsun'un Çarşamba ilçesinde Mehmet Köse yönetimindeki 55 EM 368 plakalı tekstil işçilerini taşıyan minibüs, Beylerce mevkisindeki kavşakta Nurgül Bayraktar idaresindeki 28 YF 431 plakalı ciple çarpıştı.

Kazada, minibüs sürücüsü ile araçlarda bulunan 15 kişi yaralandı.

Samsun'da trafik kazası: 1 ölü 14 yaralı

GENÇ KIZ HASTANEDE VEFAT ETTİ

Yaralılar haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Çarşamba ve Samsun'daki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Yaralılardan minibüs sürücüsünün kızı olduğu öğrenilen Büşra Köse kaldırıldığı Çarşamba Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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