Samsun'da trafik kazası: 28 yaralı

Tekkeköy İlçesi Selyeri mevkiinde meydana gelen olayda, Ordu yönüne giden yabancı plakalı TIR görgü tanıklarının ifadesine göre trafiğin sıkışması sonucu fren yaptı. Bu sırada arkasından seyir eden Çarşamba Belediyesine ait 55 RT 071 plakalı Halk Otobüsü TIR'a çarpmamak için manevra yaptı ancak başaramadı. TIR'a çarpan halk otobüsü yolun sağındaki şarampole yuvarlandı.

28 KİŞİ YARALADI

Kazada ilk belirlemelere göre halk otobüsünde bulunan yolculardan 28'i yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslar ile Çarşamba ve Tekkeköy İlçeleri ile Samsun merkezdeki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunu iyi olduğu bildirildi. Öte yandan yaralılara ait eşyalar otobüsten alınarak polis merkezine götürüldü. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.