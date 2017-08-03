taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
107.154
USD
3,5354
EURO
4,1976
ALTIN
144,17
PETR
51,8500

Samsun'da trafik kazası: 28 yaralı

Çarşamba Belediyesine ait halk otobüsüyle TIR'ın çarpıştığı kazada, ilk belirlemelere göre 28 kişi yaralandı.

03.08.2017 - 21:55
  1. Haberler
  2. İç Haber

Tekkeköy İlçesi Selyeri mevkiinde meydana gelen olayda, Ordu yönüne giden yabancı plakalı TIR görgü tanıklarının ifadesine göre trafiğin sıkışması sonucu fren yaptı. Bu sırada arkasından seyir eden Çarşamba Belediyesine ait 55 RT 071 plakalı Halk Otobüsü TIR'a çarpmamak için manevra yaptı ancak başaramadı. TIR'a çarpan halk otobüsü yolun sağındaki şarampole yuvarlandı.

Samsun'da trafik kazası: 28 yaralı

28 KİŞİ YARALADI

Kazada ilk belirlemelere göre halk otobüsünde bulunan yolculardan 28'i yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslar ile Çarşamba ve Tekkeköy İlçeleri ile Samsun merkezdeki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunu iyi olduğu bildirildi. Öte yandan yaralılara ait eşyalar otobüsten alınarak polis merkezine götürüldü. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Samsun'da trafik kazası: 28 yaralı

İlginizi Çekebilir
Ankara'da Hurdacılar Sitesi'nde yangın
Yenimahalle ilçesindeki Hurdacılar Sitesi'nde atık kağıt merkezi ve araç lastiklerinin bulunduğu yerde yangın çıktı.
Meteoroloji'den Ankara için sağanak yağış uyarısı
Ankara il merkezi ile Polatlı ilçesinde gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yapıldı.
Adana'da rögar kapağı hırsızlığı
Adana'da at arabasıyla rögar kapağı çalan 6'sı çocuk 8 kişi yakalandı.
Erzincan'da yangın: 15 ev yandı
Erzincan'ın Refahiye İlçesi'ne bağlı Aydoğan Köyü yaylasında çıkan yangında 15 ev ve 1 mescit kullanılmaz hale geldi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
İsviçre'yi, Merkez Bankasındaki fazlalık rahatsız etti

İsviçre'yi, Merkez Bankasındaki fazlalık rahatsız etti

99
Başakşehir'in muhtemel rakipleri

Başakşehir'in muhtemel rakipleri

60
Göksel ergenlik fotoğrafını eleştirenlerden şikayetçi

Göksel ergenlik fotoğrafını eleştirenlerden şikayetçi

81
Pensilvanya'da tren kazası

Pensilvanya'da tren kazası

100
Karaman'dan başörtülülerin sigara içmesine sert eleştiri

Karaman'dan başörtülülerin sigara içmesine sert eleştiri

531
YEKA ihalesini Siemens-Türkerler-Kalyon kazandı

YEKA ihalesini Siemens-Türkerler-Kalyon kazandı

262
Cumhurbaşkanı'ndan askere yeni telefon

Cumhurbaşkanı'ndan askere yeni telefon

83
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM