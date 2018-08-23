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Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 16 gözaltı

Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İlkadım ilçesi ile Canik ilçesinde gün içerisinde yaptıkları uygulamalarda ve çalışmalarda 16 kişiyi gözaltına aldı.

İHA | 23.08.2018 - 01:01..
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Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sokak satıcılarına ve uyuşturucu kullananlara karşı uygulama yaptı.

BONZAİ ELE GEÇİRİLDİ

Denetimlerde İlkadım ilçesi Derebahçe Mahallesi’nde uyuşturucu madde etkisi altında olan 1 şüpheli yakalayarak gözaltına aldı. Hastane Mahallesi’nde uyuşturucu madde kullanan 3 kişiyi gözaltına aldı.

Hürriyet Mahallesi’nde 1 şahıstan 64,95 gram bonzai ele geçirdi ve söz konusu şahsı gözaltına aldı. Hastane Mahallesi Zeytinlik Parkı’nda yapılan kontrolde uyuşturucu kullanmak üzere olan 3 şahıstan suçüstü 0,34 gram bonzai ele geçirdi ve sözkonusu şahıslar gözaltına alındı. İstasyon Mahallesi’nde 1 şahıstan 0,12 gram bonzai ele geçirdi. Kadıköy Mahallesi Ayazma Parkı’nda uyuşturucu madde kullanan 5 şahıs madde kullanımı için hazırlanan aparatlar ile birlikte suçüstü yakalandı ve gözaltına alındılar.

Anadolu Mahallesi’nde 2 şüpheliden 0,58 gram bonzai ele geçirildi ve şahıslar gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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