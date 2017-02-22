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Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 18 gözaltı

Samsun İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince il genelinde uyuşturucu operasyonu gerçekleştirildi.

22.02.2017 - 14:05
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Samsun Valisi İbrahim Şahin, İl Jandarma Komutanlığı'nın asayişe yönelik çalışmaları hakkında açıklama yaptı. Vali İbrahim Şahin tarafından yapılan yazılı açıklamada, şu bilgiler verildi:

ÇOK SAYIDA SİLAH BULUNDU

"Şüpheli şahısların evlerinde, iş yerleri ve araçlarında yapılan aramalarda 3 adet ruhsatsız av tüfeği, 12 adet av tüfeği fişeği, 2 adet av tüfeği şarjörü, 1 adet 7.65 mm tabaca şarjörü, 2 adet 7.65 mm tabanca fişeği, 4 adet kuru sıkı tabanca, 40 adet kuru sıkı tabanca fişeği, 7 gram kubar esrar, 6 gram kenevir tohumu, 10 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı ve 1 adet çelik kasa ele geçirilmiştir. Şüpheliler hakkında gerekli adlı işlemler yürütülmektedir. Operasyon kapsamında, 18 şüpheli yakalanarak adli makamlara çıkarılmak üzere gözaltına alınmışlardır."

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