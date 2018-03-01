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Samsun'da uyuşturucu operasyonu

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 19 kişi gözaltına alındı.

İHA | 01.03.2018 - 18:36..
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Samsun’un Terme İlçe Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Samsun İl Jandarma Komutanlığı ve Terme İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından "uyuşturucu ticareti" yaptıkları ileri sürülen şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda Terme’de 16 kişi, Gümüşhane’de ise 1 kişi yakalandı.

ZEHİR TACİRLERİNE GEÇİT YOK

Operasyon kapsamında Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri M.K.’yi Canik ilçesinde, A.K.’yi ise İlkadım ilçesinde yakalayarak jandarma ekiplerine teslim etti.

OPERASYONDA ELE GEÇİRİLENLER

Toplam 19 kişinin gözaltına alındığı operasyon kapsamında 5 adet ruhsatsız av tüfeği, 3 adet kurusıkı tabanca, 38,5 gram bonzai, 0,01 gram kokain, 1672 gram kubar esrar maddesi, 177 adet uyuşturucu veya uyarıcı hap, 593 gram kenevir tohumu, muhtelif sayıda uyuşturucu madde içiminde kullanılan aparat, satışta kullanılan el kantarı ve hassas dijital terazi ile geçirildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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