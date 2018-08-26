Samsun'da yangın çıktı 2 kadın 3. kattan atladı

Samsun'un İlkadım ilçesinde bir binada yangın çıktı. 3. katta çıkan yangında 2 kadın evde mahsur kaldı. Balkona çıkan 2 kadın, evi saran alevlerden kurtulmak için 3. kattan atlamak zorunda kaldı.

Çevredekiler, dairenin çelik kapısını kırarak içeri girmeye çalıştı ancak başaramadı. Dairede bulunan iki kadın ise can havliyle balkona çıktı. Aşağıda bulunan vatandaşlarda balkonun hizasına battaniye açtı. İki kadın, aşağıya açılan battaniyenin üzerine atladı.

Kadınlardan biri battaniyenin kenarına düşerek yaralandı. Dumandan da etkilenen iki kadın, vatandaşlar tarafından olay yerine çağrılan ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürülerek tedaviye alındı.