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Samsun'da yangın paniği: 1 yaralı

Samsun'da evin 3'üncü katında çıkan yangında mahsur kalan iki kadın, balkona çıkarak vatandaşların aşağıda açtıkları battaniyenin üzerine atladı.

DHA | 26.08.2018 - 19:28..
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İlkadım ilçesinde meydana gelen olayda, 3 katlı bir binanın son katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüyüp evi sardı. Çevredekiler, dairenin çelik kapısını kırarak içeri girmeye çalıştı ancak başaramadı.

Samsun'da yangın paniği: 1 yaralı VİDEO

BATTANİYENİN KENARINA DÜŞTÜ

Dairede bulunan iki kadın ise can havliyle balkona çıktı. Aşağıda bulunan vatandaşlarda balkonun hizasına battaniye açtı. İki kadın, aşağıya açılan battaniyenin üzerine atladı. Kadınlardan biri battaniyenin kenarına düşerek yaralandı.

Dumandan da etkilenen iki kadın, vatandaşlar tarafından olay yerine çağırılan ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürülerek tedaviye alındı.

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