Samsun'da yaşlı adama saldıran 2 kişi hakkında karar

Bafra Cumhuriyet Başsavcılığınca, 70 yaşındaki Sebahattin Yılmaz'ın darbedilmesiyle ilgili kamera görüntülerinin basında yer almasının ardından haklarında yeniden gözaltı kararı verilen ve Eskişehir'de yakalanan Çağatay Y.D. ile Ankara Adliyesine teslim olan Cemal İ'nin Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla ifadeleri alındı.

Şüpheliler, mağdur Yılmaz'a karşı iştirak halinde, "beden ve ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye yönelik" kasten yaralama suçundan tutuklanmaları talebiyle Bafra Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

YAŞLI AMCAYA SALDIRAN TUTUKLANDI

Yaralama olayını fiilen gerçekleştiren Cemal İ, üzerine atılı suçtan tutuklandı, şüpheli Çağatay Y.D. hakkında ise adli kontrol tedbirine karar verildi.

ARACIN PLAKASINDAN TESPİT ETTİLER

Öte yandan, Cemal İ'nin ifadesinde, olayın ardından çağrılmaları üzerine Bafra'da jandarmaya giderek ifade verdiklerini belirterek, "Jandarmaya gittiğimizde olayın görüntüleri jandarmanın elinde yoktu. Bizden sadece, hastaneden gelen adli rapora göre şahsın darbedildiğini belirterek beyanlarımızı aldılar. Bizi aracın plakasından tespit etmiş olabilirler. İfade verdikten sonra evime gittim." dediği öğrenildi.

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OLAY ANI KAMERADA

Bafra'nın Çetinkaya Mahallesi'nde, 24 Temmuz'da, Samsun-Sinop karayolu servis yolunda su birikintisinden geçen aracın ıslatması üzerine Sebahattin Yılmaz duruma tepki göstermiş, araçtan inen kişi yaşlı adamı darbettikten sonra otomobili kullanan arkadaşının müdahalesiyle olay yerinden uzaklaşmıştı.

Durumun jandarmaya bildirilmesinin ardından gözaltına alınan iki şüpheli ifadeleri sonrası serbest bırakılmış, olay anı çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedilmişti.

Kamera görüntülerinin yayımlanmasının ardından Bafra Cumhuriyet Başsavcılığınca şüpheliler hakkında yeniden gözaltı kararı verilmişti. 70 yaşındaki