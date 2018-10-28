Samsun'da yayaya kırmızı ışık cezası

Trafikte yaşanan acı kazaların her geçen gün artması üzerine İçişleri Bakanlığı harekete geçti.
Bakan Süleyman Soylu'nun talimatıyla polis ekipleri denetimleri artırdı.
Bu kapsamda; kemer takmayanlar, kırmızı ışıkta geçenler, yaya geçitlerinde yayalara yol vermeyenler para cezası ödemek zorunda kaldı.
KIRMIZIDA GEÇEN YAYAYA 108 LİRA
Denetimlerde cezalar sadece sürücülere kesilmedi. Kurallara uymayan yayalar da cezalardan kaçamadı.
Samsun'un İlkadım ilçesinde kırmızı ışıkta karşıdan karşıya geçen yayaya 108 TL'lik para cezası kesildi.