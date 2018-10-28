1 Dünya Güreş Şampiyonası'nda Metehan Başar'dan altın madalya Dünya Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 87 kiloda milli güreşçi Metehan Başar, altın madalya kazandı.

2 Ankara'da ormanlık alanda çocuk cesedi Ankara'nın Altındağ ilçesindeki ormanlık arazide kafası parçalanarak öldürülmüş 15 yaşındaki Suriye uyruklu bir erkek çocuğuna ait ceset bulundu.

3 Kuzey Irak'ta 4 terörist öldürüldü Irak kuzeyi Hakurk bölgesine düzenlenen hava harekatında dört terörist öldürüldü.

4 Samsun'da yayaya kırmızı ışık cezası Trafikte sürücüler kadar yayaların da kurallara uyması için denetimler artırıldı.

5 Yosemite Parkı'ndaki ünlü fotoğraf noktasında facia ABD'nin California eyaletinde bulunan Yosemite Ulusal Parkı'ndaki Taft Noktası'nda fotoğraf çekilmek isteyen bir çift 900 metre yükseklikten vadi tabanına çakıldı

6 Burak Yılmaz: Ne hainliği yapmışım Burak Yılmaz, Antalyaspor ile 1-1 berabere kaldıkları maç sonrası hakeme, yerel basına ve kendisini eleştiren yorumculara sert yanıtlar verdi.